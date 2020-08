Aanstaande zaterdag EDS live presentatie én online veiling

HOOGE MIERDE – Aanstaande zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur worden de meeste veulens uit de EDS-collectie voor een laatste keer live gepresenteerd, waarna de eerste groep veulens om 18:30u afgeslagen wordt. De live presentatie vindt plaats op Landgoed Culitsrode en is online te volgen via Clipmyhorse.tv.



Veulens showen zichzelf nog één keer



Tijdens de live presentatie krijgt elk aanwezig veulen de tijd om nog één keer een goede laatste indruk te maken, waarna ze in de avond online geveild worden. De presentatie zal in dezelfde volgorde gebeuren als de online veiling en start om 15.00 uur.



Vanwege de corona maatregelen is er maar ruimte voor een beperkt aantal personen om de presentatie live bij te wonen. Vandaar dat er gekozen is om de presentatie ook live uit te zenden via clipmyhorse.tv.



Hoe gaat de EDS online veiling in zijn werk?



Op dinsdag 25 augustus is de EDS online veulenveiling gestart. Vanaf dat moment is het mogelijk om een bod uit te brengen op een van de veulens. Hiervoor dient u zich eerst te registreren via de website: https://online.excellentdressagesales.com/home



Op zaterdagavond 29 augustus vanaf 18:30 uur worden de eerste veulens afgeslagen. Vervolgens worden er tot 21:00 uur elk kwartier een groep van zes veulens geveild. Zodra u ingelogd bent ziet u per veulen hoe veel tijd u nog heeft om een bod uit te brengen. Wanneer er in de laatste minuut voor sluiting nog een bod op een veulen komt, dan wordt de veiling voor dat betreffende veulen met 5 minuten verlengd.



Uitgebreide collectie



Met ruim 60 veulens en twee embryo’s is er dit jaar een zeer uitgebreide collectie. Zowel van bewezen als jonge hengsten zijn er nakomelingen opgenomen in de veiling. Zo is Pelé D een nakomeling van de fantastisch fokkende hengst Vivaldi en is de tophengst Glock’s Toto Jr met de twee veulens Port-au-Prince S en Phlox goed vertegenwoordigd.

Jonge hengsten die een groot aandeel hebben in de collectie zijn Jameson RS2, Liverpool TC, Livius en Lennox U.S. Allemaal hebben zij meerdere kwaliteitsvolle nakomelingen in de collectie, zoals Pompidou (v. Jameson RS2), Papagayo (v. Liverpool TC), Prodegy VG (v. Livius) en Prima Donna (v. Lennox U.S.). Al deze veulens zijn aanwezig tijdens de live presentatie aanstaande zaterdag.

Pompidou (v. Jameson RS2)

Prodegy VG (v. Livius)





Heeft u interesse in een van de veulens en zou u vooraf de veterinaire rapporten in willen zien? Dit is mogelijk. Neem hiervoor contact op met [email protected]

Bron: Persbericht