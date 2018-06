Aantal (mogelijke) Rhino-besmettingen in Wolvega en Schoteroog daalt

Dierenkliniek Wolvega had sinds half mei de beschikking over een leegstaande boerderij gekregen, die ze hebben ingericht als quarantainestal. “Afgelopen week hebben we de paarden op het quarantainebedrijf getest; hierbij bleek ongeveer de helft van de paarden negatief geworden, deze paarden konden nu gelukkig naar huis”, zo meldde de kliniek op facebook.

Schoteroog

Ruitersportcentrum Schoteroog in Haarlem meldde op woensdag op facebook dat tien van de veertien paarden, die in quarantaine stonden negatief zijn getest op rhino. “Wij zijn super blij dat de eerste tien paarden nu virus vrij zijn, we hebben nog vier paarden te gaan daar moeten we nog even op wachten omdat deze er iets later bij zijn gekomen.”

