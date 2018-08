Aanvoer paarden Norgermarkt historisch hoog met 350 paarden

Dit kwam met name omdat Robert de Vries veel collega paardenhandelaren had opgeroepen om naar Norg te komen. Dit was niet tegen dovemans oren gezegd. Marktmeester Rudy Rijks wist niet wat hij zag toen hij in alle vroegte in het dorp aankwam: “Ik kwam hier om vijf uur, toen waren er al lange rijen trailers. Een mooier gevoel kun je niet krijgen”, glunderde Rijks.

Meer dan gehoopt

“Ja, het is nog voller dan we hadden gehoopt”, vervolgt Rudy Rijks. “We hebben de schouders eronder gezet en met succes.” Ter vergelijking met andere markten; op de Rodermarkt stonden afgelopen jaar 260 paarden en op de Roldermarkt een kleine twintig. De Zuidlaardermarkt blijft de grootste markt met 1.754 paarden.

Bekijk hier de reportage van RTV Drenthe



Bron: RTV Drenthe/Roder Journaal