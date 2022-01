Aaron Vale blijft Grand Prix’ winnen

Aaron Vale mag zich zo langzamerhand dé man van het World Equestrian Center in Ocala noemen. Vorig jaar won hij maar liefst negen (!) Grand Prix' en ook dit jaar is hij op uitstekende wijze begonnen. Met de KWPN-NA-ruin Elusive (Rodrigo VDL x Cappucino van Berkenbroeck) won hij afgelopen weekend de met 75.000 dollar gedoteerde Grand Prix.

Als eerste starter in de barrage zette Aaron Vale direct een scherpe rit neer. “Normaal gesproken ben ik echt van het aantal sprongen tussen de hindernissen, maar in deze barrage stonden de hindernissen ver uit elkaar en ik wilde graag een goede tijd neerzetten, dus was ik nu niet in de gelegenheid om te tellen. Mijn plan was gewoon gas geven en niet remmen”, vertelt de Amerikaan.

Balcomb en Verdini tweede

Dat pakte goed uit: Vale bleef foutloos en klokte een tijd van 49,906 seconden. Geen van de andere barrage-kandidaten kwam daarbij in de buurt. Lauren Balcomb was met Verdini d’Houtveld Z (Verdi x Laska III) de enige andere combinatie die er in slaagde om twee keer foutloos te blijven. De elfjarige KWPN’er en zijn Australische amazone kwamen in 57,975 seconden over de finish.

Bron: Jumper News