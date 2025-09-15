ABFP-test 5: Topscore voor Foeke 520-dochter Tahnee

De ABFP-test 5 heeft met Tahnee fan ‘e Lytse Generael Ster (Foeke 520 x Beart 411) een topscoorder opgeleverd. In haar aangespannen proef haalde Tahnee 82 punten, goed voor een AAA-predicaat. Tahnee kreeg een 8 voor houding en balans. De driejarige merrie, een halfzus van Yersie C, is gefokt door Yvette Pen en in eigendom van Jasper van Manen.

In totaal kwamen er twaalf paarden (allemaal driejarigen) naar deze ABFP-test in Wergea die van 28 juli tot en met 11 september duurde. Zes daarvan waren nakomelingen van Foeke 520, vier hadden Wibout 511 als vader. Tahnee was de enige AAA, maar er waren ook zes paarden die een AA-predicaat binnenhaalden.

Dubbel AA

Met 78 punten onder het zadel en 79 punten aangespannen haalde Umamiwich af Fynbo AA (Fryso 518 x Nane 492) van Helle Fynbo uit Denemarken in beide disciplines een AA-score en voor aanleg als tuigpaard kreeg ze ook nog eens een 7,5.

Bij de AA’s waren twee dochters van Foeke 520: Tessa H Ster AA en Vajer P.A. van de Sprong Ster AA. Twee nakomelingen van Wibout 511 werden AA: Tjalling út de Westereen en Treja Ide v.d. Arebo Hoeve Ster AA. Daarbij wist Tjalling aangespannen 80 punten te noteren, onder het zadel kreeg de Sterhengst van Peter Kamminga 78 punten.

Bron: KFPS