Actiegroep start geldinzameling voor Oostvaardersplassen

Waar het extreme winterse weer de oorzaak was voor een actie een half jaar geleden, is nu het extreme zomerweer hetgeen wat de dieren parten speelt. Vorige week zijn activisten samen met Staatsbosbeheer het gebied in geweest, en uit beeldmateriaal trok “Dieren bijvoeren Oostvaardersplassen” haar conclusie. De woordvoerster van de actiegroep, Ellemieke van der Werken, reageert: “een grote groep heckrunderen is zwaar ondervoed. Het gras staat laag, grote delen van het gebied zijn overwoekerd met onkruid. Er is niks te eten.”

Actie

Tijd voor actie dus vond de groep. Tot op heden zijn er al 75 donaties, waarmee een bedrag van 2550 euro ingezameld is. De woordvoerster maakt duidelijk dat hooi duur is en boeren al begonnen zijn aan de wintervoorraad, en daarom is er nog veel meer geld nodig. Van der Werken houdt zich vooralsnog wijselijk stil over hoe het hooi op de plaats van bestemming bij de heckrunderen gaat komen.

Provinciale politiek

De provinciale politiek blijft ook met de Oostvaardersplassen bezig. Fractievoorzitter Jansen van 50Plus heeft het beeldmateriaal van de activisten ook bekeken en vindt de situatie zorgelijk. De fractie, gesteund door de PVV, wil dat er per direct bijgevoerd wordt, al ziet de provincie geen reden tot paniek. Volgens een woordvoerder is er; “genoeg water, genoeg te eten, genoeg beschutting.” Om dit te onderbouwen ging gedeputeerde Harold Hofstra vanmiddag met een deel van de Statenleden het gebied in.

Bijvoeren toch niet nodig

Na zijn bezoek aan de Oostvaardersplassen verandert 50Plus fractievoorzitter Jansen van mening en maakt zelfs een compliment aan Staatsbosbeheer. Jansen: “Er was de indruk dat we niet alle plekken te zien krijgen. Maar we mochten op alle plekken komen. We hebben ook de heckrunderen in Almere gezien.” Ook al was het erg droog in het natuurgebied, volgens Jansen kunnen de dieren op veel plekken gewoon drinken.

Bron: De Stentor/Omroep Flevoland/Horses