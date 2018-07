De Noorse liet de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring met succes berijden in de eerste dagen na de levering bij hengstenhouder Ib Kirk in Denemarken. Ze stuurde enthousiaste sms-sjes aan Brouwer, waarin stond dat ze heel blij was met de hengst.

Geen verbazingwekkend oordeel

“Dat was voor de rechter aanleiding om aan te nemen dat Handsome O niks mankeerde”, aldus mr Wensing. “Geen verbazingwekkend oordeel voor de duizenden mensen die de de keuringen en presentaties van Handsome O hebben gevolgd, maar voor een rechter aantonen dat het paard niets mankeerde is dan toch wel weer spannend.”

Tussenvonnis

De uitspraak die nu is gedaan betreft een tussenvonnis. De rechter heeft Andresens verzoek om hiertegen in beroep te gaan afgewezen. De Noorse moet nu gaan bewijzen dat Handsome O wél mankementen vertoonde.

Enkele tonnen schadevergoeding

Advocaat Wensing gaat namens Jan Brouwer en diens Purioso Hoeve een forse eis tot schadevergoeding indienen tegen Kristin Andresen. “Mevrouw Andresen heeft alles uit de kast getrokken, beslag gelegd op alle bankrekeningen en met haar publiciteit veel schade berokkend. De schade die zo is ontstaan gaan we terugvorderen.”

Wensing denkt dat Brouwer recht heeft op zeker enkele tonnen aan schadevergoeding.

Niet bereikbaar

Kristin Andresen was niet bereikbaar voor commentaar. De Noorse moet nu middels getuigen proberen haar gelijk alsnog te krijgen. “Maar de getuigenverhoren hebben op haar verzoek al plaatsgevonden”, aldus Wensing.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl