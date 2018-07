Albert Voorn over Oostvaardersplassen: ‘Waar zijn we in Nederland beland?’

Voormalig Olympisch ruiter Albert Voorn is het nieuwe bestuurslid van de Stichting Cynthia en Annemieke waarin hij de juridische zaken voor zijn rekening krijgt. Ze zetten hoog in: de stichting wil dat alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen worden gehaald.

Frankrijk of Polen

Voorn legt uit: “Er is iets bedacht en dat is fout gegaan. Dat moet worden opgelost door de dieren af te vangen en bijvoorbeeld te herplaatsen in Frankrijk of Polen. Als dat niet gebeurt, moet het aantal dieren drastisch worden teruggebracht. Zorg dat er in de zomer voldoende voedsel is en voer ze in de winter bij. Daarbij moet een groot aantal mannelijke dieren worden gecastreerd.”

Zwart-wit

Voorn denkt graag zwart-wit en durft te zeggen waar het op staat: “Er zijn teveel mensen die grijs denken en dan krijg je problemen. Wat is er nou mooier om toe te geven dat je het mis had?“ De stichting stapt naar de rechter omdat ze van mening zijn dat er iets fundamenteel mis is met het beleid. Het zal een kort geding zijn tegen de Nederlandse Staat. “Het kan toch niet zijn dat er een rechter is die dit acceptabel vindt?”

Geen rebellie

Naast de rechtszaak zijn er nog geen concrete plannen. De volgende stap hangt af van de uitspraak van de rechter. “Ik wil niet dat er rebellie of agressiviteit ontstaat door dezen en genen. Er moet een protocol komen waarin heel concreet staat wat er gaat gebeuren en hoe. We gaan het zeker netjes houden, maar er moet wel gezegd worden hoe het ervoor staat. Dit is al jaren aan de gang en niemand doet wat, terwijl iedereen ziet dat het niet werkt. Waarom toch?”

Zweden anticipeert wel

Volgens Voorn kan Nederland een voorbeeld nemen aan Zweden. Daar is het, net als in Nederland, op het moment erg droog. De droogte zorgt voor een lagere opbrengst hooi en ander voer en hier spelen de Zweden al op in door nu dieren te slachten om lijden in de winter te voorkomen. “De dood hoort bij het leven, maar lijden niet.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl