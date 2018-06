Alfonso Arango ondanks positieve vooruitzichten na val toch overleden

Na het ongeluk onderging Alfonso Arango een operatie om de druk door vocht in zijn hoofd te verminderen. Vervolgens liet zijn familie weten dat hij stabiel en buiten levensgevaar was. De ruiter toonde vooruitgang in zijn herstel maar is desondanks overleden.

Zege Global Champions Tour

Arango bouwde in zijn ruim 40-jarige carrière een fraaie erelijst op. Begin mei, kort voordat het ongeluk plaatsvond, won hij nog een rubriek op de Global Champions Tour van Madrid.

Eerbetoon

CSI Santander hield eerbetoon voor Arango. In de hoofdring werd een minuut stilte gehouden waarbij op het scherm foto’s van de ruiter werden getoond. Arango laat een echtgenote en twee kinderen na.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl