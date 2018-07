Vierde Apache-zoon WFFS drager: NRPS-hengst All You Want

Inmiddels is er een waar WFFS-mysterie ontstaan en deze is alleen maar vergroot nu er weer een Apache-zoon drager is van het gen.

Mysterie

Een paar dagen nadat Andreas Helgstrand bekend maakte dat Jovian (v. Apache) WFFS-drager is, liet diens fokker Eef ten Bosch zijn merriestapel testen. Afgelopen vrijdag ontving hij de uitslagen: Jovians moeder Zinith (v. Tango) is WFFS-vrij. Vader Apache ook, volgens het KWPN. Hoe kan dat? Verder lezen over het WFFS-mysterie met daarbij de reactie van het KWPN kan nu al online.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/NRPS