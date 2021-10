Allen blijft Jung nipt voor in 1.45m Opglabbeek

Bertram Allen en Michael Jung streden vanmiddag om de winst in de 1.45m-rubriek direct op tijd in Opglabbeek. Allen trok uiteindelijk aan het langste eind en schreef de wedstrijd op zijn naam. In het zadel van de achtjarige Iers gefokte Classified (v. Je T'Aime Flamenco) kwam hij foutloos over de finish en noteerde de snelste tijd van 59,14 seconden. De combinatie was eind september ook al succesvol op Belgische bodem door derde te worden in de 1.45m-rubriek in Opglabbeek.