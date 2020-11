Amadeus Horse Indoors verschoven, VR Classics blijft op de kalender

Corona drijft concoursorganisatoren nog steeds tot wanhoop. Het grote concours in Salzburg, Amadeus Horse Indoors, is vanwege de harde lockdown in Oostenrijk verschoven naar januari, de organisatie van de VR Classics in Neumünster vecht nog steeds om het evenement in februari 2021 'gewoon' door te laten gaan.

De Salzburgse organisatoren zeggen dat ze het evenement begin december in principe wel door zouden kunnen laten gaan. Maar met een maximum van 100 aanwezigen in de hal zou dat een hele kluif zijn geworden.

Drie weekenden in januari

Nu is het concours, dat dit jaar 15 jaar bestaat, verschoven naar drie weekenden in januari, met als hoogte punt de CSI4* en de Wereldbeker dressuur van 21 tot en met 24 januari.

Bettina Schockemöhle

De mensen achter VR Classics, Paul en Bettina Schockemöhle en Ulrich Kasselmann, geven niet zo maar op. “Een wedstrijd helemaal zonder publiek willen we niet”, aldus wedstrijddirecteur Bettina Schockemöhle. “Maar dat wat denkbaar en mogelijk is blijven we voor ogen houden en willen we niet vroegtijdig al los laten.”

Bron: Horses.nl