Amazone gewond, paard dood: dader krijgt 500 euro boete

Automobilist Maarten van H. uit Markelo kwam op 25 september 2016 uit de Heideweg en wilde afslaan naar zijn woonplaats. Op het middenstuk van de Markeloseweg stond een amazone te paard. De Markeloër zag de combinatie niet en trok voorzichtig op. “Opeens was mijn blikveld bruin”, zei hij in de zitting. Tegen hem eiste de officier van justitie 500 euro voor het veroorzaken van de botsing.

Geen voorrang

De rechters wezen er in het vonnis op dat van een ervaren bestuurder als Van H., die bovendien de situatie kende, mag worden verwacht dat hij voortdurend zijn rijgedrag aanpast aan verkeerssituaties. “Door geen voorrang te verlenen aan een ruiter te paard, is hij te kort geschoten”, luidde het oordeel.

Twijfels over toedracht

Er werd op gewezen dat Van H., ondanks twijfels over de toedracht, zijn verantwoordelijkheid nam voor de fysieke en psychische gevolgen bij het slachtoffer. Zij was gehecht aan haar paard. De advocaat van Van H. bepleitte vrijspraak. Volgens hem kon de botsing ook aan de ruiter of het paard liggen.

