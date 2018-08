Amazone start petitie voor strengere FEI regels endurance

Aanleiding van de petitie zijn de vele dopinggevallen, waaronder de daardoor geschorste nummer 1 van de wereld en de vele paarden die ernstig of dodelijk gewond raken tijdens wedstrijden. De petitie heeft steun van 25 leden van de American Endurance Ride Conference.

Zwaardere straffen

Middels de petitie wordt onder andere gevraagd om strengere regels aangaande verplichte rustpauzes wanneer iemand een veel te hoog tempo rijdt. Ook vraagt ze om hogere boetes en een schorsing van minimaal een jaar in plaats van de huidige twee maanden in geval van positieve dopinguitslagen. En zwaardere straffen in geval van recidive, in het geval van gebruik van anabole steroïden zelfs een levenslange schorsing.

Check op gevoeligheden

De paardenbenen moeten tijdens en na de wedstrijden op gevoeligheden worden onderzocht. Deze punten worden wel vaker onder de aandacht gebracht, maar nog niet eerder startte iemand een petitie om de FEI tot wijziging van het reglement over te gaan. Lees hier alle eisen van de petitie.

Bron: Change.org