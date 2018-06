Volgens de lokale politie stond de 32-jarige amazone op het punt om van haar paard af te stappen toen onweer naderde. Dat bleek te laat want op het moment van de blikseminslag schrok het paard en viel de amazone. Daarbij liep ze zware beenverwondingen op. De amazone werd met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Het paard rende weg, maar kon even later worden gevangen.

Bron: Steiermark