Amber de Groot is met Hexagon's Homemade (v. Louisville) tweede geworden in de individuele proef voor young riders in Le Mans. De winst ging naar de Duitse Lucie-Anouk Baumgürtel met KWPN'er Zinq Hugo FH (v. Spielberg).

In de kür op muziek voor senioren was de eerste plaats voor de kersverse Belgisch kampioen Larissa Pauluis met KWPN’er Flambeau (v. Ampere). Karen Nijvelt werd in deze rubriek zevende met Darwin (v. Maestro), Stephanie de Frel was achtste met Shakira.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl