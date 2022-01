André Eichmann pakt zege in CSI2* GP Lier, Harrie Smolders derde

Harrie Smolders mocht even denken de buit binnen te hebben toen hij met zijn Olympiadepaard Bingo Du Parc (v.Mylord Carthago) de leiding had overgenomen vandaag in de tweesterren GP van Lier met een foutloze rit in 40.15 seconden, maar aan die hoop maakte Ann Carton-Grootjans met haar merrie Kai Licha De Carmel (v.Prince van de Wolfsakker) een eind door de klok te stoppen op 40.02 seconden. Beiden moesten hun meerdere erkennen in de laatste starter, André Eichmann met Quinetto Z (v.Quinar Z). Zijn 38.56 seconden was genoeg voor de overwinning en 7500 euro.