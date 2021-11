Andreas Helgstrand kan een bloemenwinkel beginnen na HK Oldenburg

Andreas Helgstrand had zijn tafeltje op de Oldenburger keuring in Vechta gisteren ook kunnen veranderen in een bloemenwinkel. Zo vaak mocht hij naar voren komen voor een huldiging. Hij had met Incredible (v. Indian Rock) de kampioen en met cat.nr 84 (v. Valverde) de nummer 4 van de keuring aan het touw. Daar werden de reservekampioen dressuur cat.nr 61 (v. Fürst Toto), de premiehengst cat.nr 58 (v. Floricello) en de springkampioen nog bij gekocht. En dat was nog niet alles.