Anky in De Telegraaf: ‘Geldschieters zijn mij nooit komen aanwaaien’

“Tot voor de crisis kon het misschien nog: een zak geld vragen aan een sponsor en dan zelf uitmaken hoe je daarmee omging. Maar dat is allang niet meer zo. Sporters moeten echt inventief zijn om geldschieters aan zich te binden. Het moet een duidelijke win-win-situatie zijn voor zowel sporter als sponsor.”

Ook in slechte tijden

“Geldschieters zijn ook mij nooit komen aanwaaien. Ik heb heel hard moeten werken om op lange termijn partijen aan me te binden, die de samenwerking zagen zitten. Als ik iemand vond die mij wilde ondersteunen, vond ik het vervolgens logisch, dat ik die partij ook over van alles op de hoogte hield. Niet alleen in goede tijden, maar juist ook in slechte tijden. Want geen topsporter kan alleen maar klinkende prestaties neerzetten. Mijn ervaring is dat als je gewoon vertelt aan je sponsor hoe het ervoor staat, ook als het even wat minder gaat, dat eigenlijk nooit een probleem is.”

Jaar missen

“Toch krijgen veel sporters het momenteel niet voor elkaar om goede sponsoren te vinden. Vooral na de Winterspelen gaan we in het schaatsen een seizoen tegemoet, waarin meerderen onzeker zijn over hun toekomst. Schaatser Koen Verweij moeten we zelfs weer een jaar missen, omdat het hem na twee keer brons niet lukt een sponsor te vinden. Hij richt zich op een seizoen later. Jammer.”

Pareltjes

“Je ziet ook voorbeelden die uit een boekje lijken te komen. Max Verstappen toont dat hij het ’spel’ met de sponsors tot in de finesses snapt. De reclames van Jumbo zijn pareltjes. Zoals Max met die caravan zogenaamd naar de camping in Oostenrijk rijdt. Hilarisch. En tegelijkertijd een krachtige boodschap. Liefhebbers konden via Jumbo een kaartje voor de Grand Prix in Oostenrijk bestellen. De tribunes waren afgeladen. Blijkbaar werkt deze samenwerking dus optimaal. Jumbo blij, Max blij.”

Buitencategorie

“Natuurlijk is de samenwerking tussen Max en Jumbo er een van de buitencategorie, maar het kan ook als voorbeeld dienen voor topsporters, die best met minder af kunnen. Het gaat erom dat je het creatief bekijkt. Hoe kunnen we elkaar versterken?”

Geijkte paden

“Topsporters moeten zich buiten de geijkte paden begeven. Dat is op zich niet nieuw. Ik heb ooit als turnster een reclame opgenomen voor Holland Casino. Het werkte. Ik word er nu soms nog op aangesproken. Met social media zijn de mogelijkheden tegenwoordig helemaal legio. Het vraagt wel energie en veel tijd van topsporters. Die afweging moet ieder voor zich maken.”

