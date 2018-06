Anky in De Telegraaf: ‘Ik vergat mezelf nog wel eens’

“Als je jong bent, heb je als atleet nauwelijks door hoe belangrijk het is om secuur met je lichaam om te gaan. Ik weet nog dat ik als twintiger alles tot in de puntjes regelde. Mijn trainingen, de opbouw naar een wedstrijd, mijn materiaal. Ook mijn paarden ontbrak het aan niets. Ze gingen naar de fysio, kregen check-ups, ik liet bloedonderzoek bij ze doen. Alleen vergat ik mezelf nog wel eens. Ik vond het niet zo belangrijk. Ik voelde me goed en dus zat het in mijn beleving ook wel goed met mijn lijf.”

Sjef kritischer

“Mijn man Sjef was kritischer. Hij zorgde dat ik op mijn voeding en verzorging lette. Jarenlang vond ik het eigenlijk maar een beetje onzin, nu besef ik hoe belangrijk het is geweest. Ik kan daardoor nu nog elke dag paardrijden. Iets wat me bijzonder dierbaar is, ook al gebeurt het buiten de schijnwerpers.”

Sterker terug

“Federer en Nadal hebben natuurlijk ook ellende met blessures gekend. Ze kwamen iedere keer sterker terug. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat je als oudere topsporter met een gerichte training hetzelfde gewenste resultaat kan bereiken. Misschien houd je het niet meer zo lang vol, pieken op een toernooi is gemakkelijker dan in de jonge jaren. Kortom: het is ook een kwestie van intelligent kiezen.

Broekies

“Je lijf kent immers de bewegingen. Combineer dat met de rijke ervaringen van het winnen van titels of kampioenschappen en het gaat de meer ervaren topsporter soms gemakkelijker af dan broekies die kapot gaan van de zenuwen.”

Groter resultaat

“Ik zou het de jonge garde graag meegeven. Helemaal in deze tijd, waarin je ziet dat de eisen voor veel opkomende sporten steeds hoger liggen. Zoals in het snowboarden en BMX’en. Als je de parcoursen in deze sporten per vier jaar vergelijkt, zie je dat er steeds technischer, dus moeilijker gesprongen moet worden. De stunts zijn gevaarlijker. In zo’n situatie is het helemaal een ’must’ om goed voor je lichaam te zorgen en soms over een prestatie heen te kijken. Want wellicht dat over een maand of over een half jaar een veel groter resultaat binnen te slepen is.”

Volgende generatie

“Ook voor de meer traditionele sporten geldt dit. Elke sport is natuurlijk anders en dus vraagt het een andere manier van goed je lichaam managen. Want het is geweldig om als dolle hond achter elke bal aan te rennen of over elke hindernis te gaan. Als je dat ook nog kan wanneer de volgende generatie al lang en breed je tegenstander is, maakt dat het extra leuk en motiverend.”

Bron: De Telegraaf