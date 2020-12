Annelies Vorsselmans’ Firkov du Rouet ingeslapen na val in parcours

Het gebeurde gisteren aan het einde van de 2* 1,45m-rubriek in Riesenbeck. Annelies Vorsselmans begon met haar KWPN'er Firkov Du Rouet (v. Baloubet du Rouet) aan het parcours. Tijdens haar rit sloeg het noodlot toe. In een landing kwam de hengst aan het struikelen en nam zijn amazone mee ten val. Voor het tienjarige paard liep het slecht af, hij moest later worden ingeslapen.

Na de val lag het springen lange tijd stil. Annelies Vorsselmans moest naar het ziekenhuis worden gebracht, haar paard Firkov du Rouet werd naar een dierenkliniek vervoerd. Vorsselmans kon al snel het ziekenhuis verlaten met ‘slechts’ een gekneusde schouder. Van partner Jeroen Dubbeldam kreeg ze te horen dat haar paard moest worden ingeslapen. De tienjarige hengst had een niet operabele breuk in zijn bovenbeen opgelopen.

Eric Lamaze

Firkov Du Rouet werd tien jaar geleden bij W. Kuypers in Breugel geboren. De Brit Marc Routledge bracht hem in de internationale sport. Via Kara Chad en Eric Lamaze kwam de zoon van Baloubet du Rouet bij Jeroen Dubbeldam op stal en zijn partner Annelies Vorsselmans kreeg hem onder het zadel.

Bron Spring-reiter.de