Anouk Noordman enige uitschieter in Erica

Het was voor Zeronica haar vierde proef van deze week: van dinsdag tot en met donderdag liep de merrie mee op de Subtop-driedaagse in Houten. “Het was een hele drukke week, maar Zeronica werd er eigenlijk alleen maar beter van en gaf ook nu weer alles”, vertelt Noordman.

Steeds meer ontspanning

Om vier dagen in één week te starten was overigens geen bewuste keuze. “Ik had eerst deze wedstrijd al opgegeven, maar toen ik zag dat er in Houten de mogelijkheid was om drie dagen achter elkaar te starten, wilde ik die kans niet laten schieten. Me afmelden voor Erica kon nog wel, maar ze ontspande zich steeds meer gedurende de week. Maar nu mag ze wel genieten van een weekje vakantie natuurlijk.”

Krappe voorbereiding

Op de eerste dag in Houten kwam de amazone wat in de knoei met haar starttijd. “De tijden waren aangepast en bij het betalen hoorde ik dat ik binnen een half uur de ring in moest rijden, de proef ging ook niet helemaal zoals het moet dus. De Spécial op de tweede dag had ik zelf nog nooit gereden, maar die liep ze heel fijn door, ook al zijn die lijnen toch nog weer moeilijker. De kür konden we afsluiten met dik 70%.”

Gewoonte

“Zeronica kan nog wel eens wat hectisch worden door spanning in de ring, maar dankzij het vaker starten is het meer een ‘gewoonte’ voor haar geworden en blijft ze een stuk rustiger”, verklaart Noordman. In oktober rijdt ze de merrie weer de ring in op de internationale wedstrijd in Oldenburg. “Ik wil sowieso vaker internationaal gaan starten, dan was een ervaring als deze week wel erg fijn.”

Eigen concurrente

Noordman slaagde er bijna in om niet alleen de hoogste, maar ook de één na hoogste score van de dag te verzamelen. Met Atze (v. Astor) eindigde ze met 63,48% op de tweede plaats in de Grand Prix, echter leverde de Intermédiaire I van Lotte Krijnsen en Zarienta (v. Sir Sinclair) 63,90% op. De tweede plaats in deze drie combinaties tellende Lichte Tour-rubriek was voor Myrthe Dijks en Ace (v. Rubels).

Van der Vegt wint

Dijks slaagde er in om de Prix St. Georges te winnen met 60,74%, haar vier concurrenten bleven echter hangen onder de 60%-grens. In de ZZ-Zwaar was Esther van der Vegt de enige amazone die met twee winstpunten huiswaarts kon keren. Met Evera (v. Sir Oldenburg) won ze de eerste proef met 60,50%, de tweede proef werd ze met 60,21% tweede achter Maaike Hofman met Don Diablo (v. Wynton).

Uitslag.

