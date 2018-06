Arnhemse stal Mansour getroffen door onbekende ziekte

Steijn vervolgt in De Gelderlander: “We werken met z’n allen kei- en keihard voor de manege. Het is vervelend om de paarden zo te moeten zien. En het is financieel gezien vreselijk. Hiervoor ben je niet verzekerd. Af en toe denken we: hoe komen we hier doorheen?”

Verkouden en koorts

De ellende begon twee weken geleden, vertelt hij. Een drietal paarden was verkouden en kreeg koorts. Niets verontrustends, dat gebeurt wel vaker. Maar een week later hadden vrijwel alle paarden, op zo’n tien à twaalf na, er last van.

Opgezette lymfeklieren

“De dierenarts kwam langs en heeft geluisterd naar de luchtwegen”, vertelt de manegehouder. “De lymfeklieren waren opgezet. Dat moesten we goed in de gaten houden.”

Symptomen van droes

Alle symptomen leken op die van droes, maar na onderzoek van de dierenarts bleken de zieke dieren geen droes te hebben. Wat het dan wel is, is niet duidelijk. De dierenarts heeft nogmaals een kweek afgenomen waaruit moet blijken waar de paarden aan lijden. Inmiddels is een tiental paarden er slechter aan toe. Die krijgen nu ook medicatie. De andere dieren zijn nog steeds goed verkouden, sommigen hebben koortsverschijnselen.

Misschien landelijk probleem?

Het valt Steijn op dat collega-manegehouders met hetzelfde probleem kampen. “Het zou wel eens een landelijk probleem kunnen zijn. Ik heb meerdere collega’s er over gehoord. De paarden vertonen dezelfde symptomen, maar blijken geen droes te hebben.”

Klanten ondernemen actie

Op de manege, die al 47 jaar bestaat, komen zo’n zeshonderd klanten per week over de vloer. Omdat de paardenziekte financieel grote gevolgen heeft voor de eigenaren, hebben klanten een actie op touw gezet. In een mail vragen klanten elkaar om tóch te betalen voor de paardrijlessen die niet doorgaan. Veel klanten geven daar gehoor aan. Sommige mensen komen naar de manege om in plaats van te paardrijden, het materiaal een onderhoudsbeurt te geven. “Hartverwarmend”, zegt Rik Steijn.

Bron De Gelderlander