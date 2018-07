In de Lafarge Cavalry Charge 1,50 meterproef, direct op tijd verreden, kon niemand tippen aan de snelle tijd van Richard Spooner en de KWPN-goedgekeurde hengst Arthos, die uit de succesvolle fokkerij van Stal Roelofs voortkomt. Voor eveneens een top tien resultaat kwam Jonathon Millar in actie met de Numero Uno-zoon Bonzay, die is gefokt door H.J. Steggink uit Manderveen. Zij namen zes seconden langer de tijd dan winnaar Spooner en konden met de tiende prijs naar huis.

Blij met Arthos

Spooner rijdt nu een jaar de Namelus R-zoon. “Ik zelf maakte de afgelopen tijd wat fouten, maar ik doe mijn best om steeds minder fouten te maken. Ik kan niet blijer zijn met Arthos!”, vertelt een tevreden Spooner

Verschillende ruiters

Een jaar geleden nam Richard Spooner de teugels van Arthos R over van Kasey Ament. In Nederland werd de hengst door Jesper Romp, Tom Brinkman en Wim Schröder uitgebracht in de internationale rubrieken.

Nakomelingen

Van de 95 op Horsetelex geregistreerde nakomelingen van Arthos R komen allen uit de jaargangen 2009-2012. Inmiddels lopen er negen op Internationaal niveau in de sport. Zowel Fiekarla B (mv. Furore) onder de Italiaan Marco Pellegrino als Galino (mv. Kennedy) onder de Zweed Antonia Andersson presteren op 1,45 meter niveau.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN/Spruce Meadows