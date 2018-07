Asbest vrijgekomen bij brand in manege Diepenveen

De eerste melding van de brand was vanmiddag om half 4. Om half 6 meldde de brandweer dat de brand onder controle was. De brand ontstond in hooi op een aanhanger achter een tractor. Er wordt nog onderzocht of de vrijgekomen hoeveelheid asbest schadelijk is voor de omwonenden.

Evacuatie

De evacuatie van de paarden, die bij het uitbreken van de brand bijna allemaal binnen stonden, verliep vlot. Het gaat volgens een schatting om 35 tot 40 paarden die op maneges in de buurt onderdak aangeboden hebben gekregen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/DeStentor