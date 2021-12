Ashley Holzer wint wereldbekerkwalificatie Ocala met bijna 80%

Gisteravond schreef Ashley Holzer de wereldbekerkwalificatie in Ocala op haar naam. De Amerikaanse amazone reed de veertienjarige Havanna 145 (v. Hochadel) in de kür op muziek naar een score van 79,365%. Van Cesar Torrente kreeg het duo de hoogste score van 81,125%. Dit was de tweede internationale wedstrijd van de combinatie, nadat de merrie ruim twee jaar lang niet meer in de ring was verschenen. Waarom het paard zo lang uit de running is geweest is niet bekend.

Kracht was gisteravond het sleutelwoord voor Holzer en heeft haar de overwinning gebracht. Holzer: ”Ik reed deze keer met een iets andere tactiek de ring binnen. Mijn trainer vertelde mij dat ik Havanna krachtiger en meer naar voren kon rijden. Ik moet haar hiervoor bedanken, want ik denk dat dit het verschil heeft gemaakt. een ongelooflijk gevoel en kunnen ze overal heen. Dit geeft me veel vertrouwen.”

Wereldbekerfinale in Leipzig als doel

Holzer heeft als doel om zich te kwalificeren voor de wereldbekerfinale die volgend jaar in Leipzig wordt verreden. ”Ik denk dat ze een geweldig paard is voor indoorwedstrijden. De korte Grand Prix is geschikt voor haar.”

76,205% voor Harrison

Haar landgenoot Codi Harrison eindigde op de tweede plaats met de 14-jarige Deens gefokte Katholt’s Bossco (v. Blue Hors Don Schufro). De combinatie ontving een score van 76,205%. Harrison heeft nog niet veel ervaring bij de senioren opgedaan. Ze debuteerde eind oktober bij de senioren en dit was pas haar tweede wedstrijd bij de senioren. Daarvoor reed ze met Katholt’s Bossco mee bij de U25 en de Young Riders. In beide klassen pakte ze al verschillende overwinningen.

Duerrhammer derde

Katie Duerrhammer werd derde met de 13-jarige vos Quartett (v. Quaterback). De kür op muziek van de amazone werd beoordeeld met 75,195%. Hiermee was ze de derde amazone die boven de 75% scoorde.

Bron: Horses.nl/persbericht