Grand Prix-amazone Frederike Gotink heeft een baby gekregen. Gotink maakte de geboorte via social media met een foto van de kleine en met de naam: Toby.

Gotink kwam eind september voor de laatste keer in de ring met Guess (v. Olivi) en liet toen weten dat ze haar jasje voorlopig even in de kast zou laten hangen. Dat laatste optreden leverde haar een score op van ruim 72%, waarmee ze haar eigen persoonlijk record nog even aanscherpte voordat ze aan haar babypauze begon.

Bron: Horses.nl/FB