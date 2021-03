Babygeluk voor Zara Tindall

Afgelopen zondag 21 maart zijn eventingamazone Zara Tindall-Phillips en haar echtgenoot Mike ouders geworden van een zoontje. De baby heeft de naam Lucas Philip gekregen. Het is het derde kindje voor het paar. Eerder kregen ze dochters Mia Grace en Lena Elizabeth.

Mike Tindall maakte het nieuws bekend in de podcast ‘The Good, The Bad & The Rugby’. Daarin vertelde hij verder dat er geen tijd meer was om naar het ziekenhuis te gaan en de bevalling thuis in de badkamer heeft plaatsgevonden.

Bron: Horses.nl