Baden-Württemberg: Kampioensmerries van Vitalis en Chambertin

Op de Landeschampionate van Baden-Württemberg streden de spring- en dressuurmerries afgelopen week om de titel Landessiegerstute. Terwijl zijn zoon Vamos Amigos er op CHIO Aken met de hoofdprijs vandoor ging, leverde Vitalis in Weilheim de kampioene bij de dressuurmerries: Valina (mv. Rubin Royal). Chambertine E (Chambertin x Fierant xx) won de titel bij de springmerries.

Valina wist de juryleden te bekoren met haar prachtige model. De goed geproportioneerde merrie heeft in alle drie de basisgangen veel kracht en overtuigde in de draf met een krachtig gebruik van het achterbeen. In de stap komt het voorbeen mooi uit de schouder en stapt ze goed over.

Valina (v. Vitalis). Foto: Pferdezuchtverband Baden-Württemberg

Chambertine E

De veertienjarige Chambertine E greep de titel bij de springmerries. De DSP-premiemerrie is nog altijd in het bezit van haar fokkers Karl en Dagmar Ederle en viel met haar charme, goede lichaamsbouw en droge fundament goed in de smaak. In de beweging tradt het achterbeen steeds goed onder de massa. De merrie is zelf op hoog niveau in de sport actief.

Bron: Züchterforum