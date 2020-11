Badminton in 2021 achter gesloten deuren

De grootste eventingwedstrijd ter wereld, de CCI5*L van Badminton, gaat in mei volgend jaar 'achter gesloten deuren' plaatsvinden. Een opmerkelijk besluit van de organisatie. 'Badminton' is van oudsher een enorme publiekstrekker: honderdduizenden Britten trekken elk jaar naar het park van Badminton House om er het 'Aken van de eventing-sport' te beleven.

In een persbericht zegt de organisatie: “Na veel overleg is besloten om de Badminton Horse Trials 2021 ‘Behind Closed Doors’ te organiseren. Als de corona-maatregelen het komend voorjaar toestaan, is er de mogelijkheid om een beperkt aantal toeschouwers toe te laten”, aldus Jane Tuckwell, directeur van het evenement.

Duidelijkheid

“We beseffen dat dit niet het scenario is dat iedereen zou willen, maar door nu duidelijkheid te geven, krijgen alle betrokkenen de mogelijkheid om dit te plannen. Het evenement zal achter gesloten deuren niet zonder uitdagingen zijn, maar we kijken er naar uit om er toch een grote wedstrijd van te maken.”

Afgelast