Bart Lips zegeviert in 1.45m met barrage

Bart Lips is bezig aan een sterk concours in het Franse Canteleu. Na diverse goede klasseringen afgelopen dagen was er vandaag de smaak van het zoet der overwinning. Met Davinci Z (v.Dutch Capitol) reed hij in de barrage in 37.97 seconden door de streep en mocht daarmee de winstpremie van 2500 euro ophalen. Tweede werd William Whitaker met Jalellah OL (v.Chacco Blue) gevolgd door Titouan Schumacher die voor de gelegenheid Eliot Brimbelles Z (v.E.T. Cryozootech Z CL) had laten zadelen.