Het CHIO Aken werd gisteravond feestelijk geopend met een grootse show. Het bonte spektakel in de Aachener Soers bestond uit acrobatiek, muziek, cultuur en dans uit China, dit jaar partnerland van het concours. Ook werd tijdens de opening springlegende Hans Günter Winkler herdacht, hij overleed 9 juli. Arnd Bronkhorst was bij de show en maakte het beeldverslag. Bekijk de gehele openingsceremonie in de video van WDR.