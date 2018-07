Ben Agterberg levert het Olympische zand

De kwaliteit van het zand van Agterberg bleek het allerbeste voor de Olympische Spelen in Tokio. De Grondslag troefde bedrijven uit onder meer Engeland, Frankrijk, België en Amerika af. Eerder bracht Agterberg zijn zand al naar landen als Zwitserland, China, Abu Dhabi en Qatar. „Ik heb veel vertrouwen gekweekt bij internationale ruiters”, aldus Agterberg in een interview met het Algemeen Dagblad.

Vriendelijk voor paard én milieu

Ben Agterberg vertelt verder dat zijn bodems vriendelijk zijn voor paarden én voor het milieu. Veel bedrijven gebruiken wax en gel in hun bodems, zodat paarden zich goed kunnen afzetten bij het nemen van hindernissen. Agterberg doet dat niet. “Ik gebruik alleen natuurlijke producten. Dat maakt mijn werk moeilijker, maar zorgt wel voor een betere kwaliteit. Mijn bodem remt niet, dus paarden stokken minder snel bij het rijden. Paarden springen er vriendelijk op en ruiters voelen dat ook.”

5000 kuub

In Tokio is men inmiddels begonnen aan de bouw van het paardensportcomplex voor de Spelen. Op een grootte van ongeveer vijf voetbalvelden moet een zandbodem aangelegd worden. De Grondslag begint eind augustus met de levering van de grond, in totaal 5000 kuub. Tijdens de Spelen is het bedrijf van Agterberg ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de bodems.

Jubileumgeschenk

Als kers op de taart vallen de Olympische Spelen ook nog eens samen met het jubileum van De Grondslag. “Ik ben heel erg trots. In 2020 werk ik ook nog eens twintig jaar voor mijzelf. Samen met mijn compagnon Rob Jansen heb ik dit bedrijf opgebouwd en ik ben heel erg blij dat we tijdens ons jubileum het hoogste niveau hebben behaald. Ons kleine landje heeft zo toch maar een hele belangrijke deal binnengehaald in Japan.”

