Bennie Lamers overleden

Bennie Lamers was een bekend gezicht en geliefd man in de Nederlandse wedstrijdsport. Hij was jarenlang actief als jurylid, starter op samengestelde wedstrijden en lid van het bestuur van de Gelderse bond. Ook was hij tientallen jaren voorzitter van LR De Berkelruiters in Eibergen.

Zijn familie omschrijft zijn activiteiten in de paardensport als volgt:

‘Na eerst zelf zeer verdienstelijk te hebben gereden, heeft hij de activiteiten later voortgezet in de landelijke en internationale jurysport. Hij was lid van LR de Berkelruiters sinds 1945. Bij het 40-jarig jubileum van deze vereniging heeft hij voor zijn verdiensten de erespeld met kroon van de KNHS ontvangen. in 1991 heeft hij een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau ontvangen.’

Bron: Paardenkrant – Horses.nl