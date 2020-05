Bernadette Pujals voortaan voor Spanje in de ring

Grand Prix-amazone Bernadette Pujals, die voor Mexico twee keer meedeed aan de Olympische Spelen, rijdt voortaan onder de Spaanse vlag.

De 51-jarige Pujals had haar grootste succes op Vincent, een Hannoveraanse hengst, waarmee ze negende werd op de Olympische Spelen van 2008 en tiende op de Wereldruiterspelen van 2006. Vincent overleed in 2010 op achttienjarige leeftijd aan de gevolgen van koliek.

Andere paarden

Met Heslegaards Rolex (v. Rubin), die Pujals in 2018 voor het laatst internationaal startte, kwam ze in 2015 voor Mexico uit op de Pan American Games en in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Vorig jaar kwam Pujals met de P.R.E. hengst Curioso XXV (v. Dominante XVI) uit op de Pan American Games in Lima, waar ze individueel zesde werd in de Grand Prix, vijfde in de Special en in de kür net naast het podium eindigde op de vierde plek.

