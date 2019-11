Bernd Richter zet bijna 5 miljoen om op laatste veiling

Van de Oldenburger veilingmeester Uwe Heckmann werd dit najaar afscheid genomen en nu legt nog een Duits veilingzwaargewicht de hamer neer. Bernd Richter veilde gisteren op de Westfaalse hengstenkeuring in Münster-Handorf voor de laatste keer. Op die laatste veiling verkocht hij voor de eerste keer in Westfalen een paard boven de miljoen: Helgstrand Dressage betaalde 1,9 miljoen voor de kampioen van de keuring.

Bernd Richter veilde 25 jaar paarden op het Westfaalse paardencentrum en was jarenlang verkoopchef. Niet alles ging daarbij volgens de boekjes, maar Richter zorgde er wel altijd voor dat de paarden verkocht werden. In 2012 was Richter, samen met fokkerijleider Marahrens, aanleiding voor een bestuurscrisis bij het stamboek en kwam aan het licht dat Richter 50.000 euro van het stamboek had geleend zonder dat daar toestemming voor was gegeven en kwam naar buiten dat Richter een door het stamboek geschonken Mercedes reed. Die Mercedes stond in de Westfaalse boeken als het paard ‘Dagobert’.

Blijven

Marahrens moest gaan in 2012, maar Richter mocht blijven. Dat had onder andere te maken met zijn enorme netwerk en kennis van paarden en de Westfaalse stammen. Gisteren op de Westfaalse keuring blikte Richter ook nog kort terug op die tumultueuze tijden toen hij Wilken Treu succes wenste bij het Hannoveraanse stamboek. Treu, de voormalig Westfaalse fokkerijleider treedt namelijk per 1 december aan als directeur van het Hannoveraanse stamboek. “Daar heeft u genoeg te doen. Hier hebben we ook lastige tijden gehad, maar we hebben de schouders eronder gezet en de juiste mensen zijn gebleven. Daarom doet Westfalen het nu zo goed in fokkerij, sport en handel.”

Rinkelende kassa

Richter zorgde in zijn 25 jaar bij het stamboek dat de kassa bleef rinkelen. Hij was onder andere de bedenker van de kleine Westfaalse veulenveilingen op grote concoursen in de regio. Een concept dat zeer goed aansloeg en onder andere werd gekopieerd door Veulenveiling Prinsjesdag en Borculo. Ook gisteren op zijn laatste veiling was het kassa voor het Westfaalse stamboek: bijna vijf miljoen werd omgezet op de hengstenkeuring. Voor zijn verdiensten ontving Richter gisteren een gouden medaille van de FN.

Fokker

Naast zijn activiteiten bij het stamboek is Richter zelf succesvol fokker. Hij fokte onder andere wereldtopper Clooney (v. Cornet Obolensky) van Martin Fuchs.



Bron: Horses.nl