Bernoski neemt afscheid van Velazquez

Bernoski vertelt dat de combinatie mooie herinneringen gemaakt heeft, maar de tijd gekomen is verder te gaan. De ruiter legt uit: “Lasso is een heel bijzonder paard voor mij geweest en het gevoel is dan ook dubbel, maar helaas horen ook dit soort moeilijke beslissingen erbij.”

Resultaten

Bernoski en Velasquez hebben samen mooie resultaten geboekt. De combinatie werd in 2017 derde op het Nederlands Kampioenschap Young Riders, en in 2018 derde en tweede op het Nederlands Kampioenschap Young Riders.

Bron: Facebook/Paardenkrant-Horses.nl