Bert van Wanrooij in bestuur SSR

Drs. Bert van Wanrooij is met ingang van vandaag toegetreden tot het bestuur van de SRR (Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter). Van Wanrooij gaat binnen afzienbare tijd Toon Hulshof opvolgen als voorzitter van de SRR.

“Bert van Wanrooij heeft een enorme ervaring en kennis binnen de paardensportwereld, zowel bestuurlijk als sportief”, aldus het bestuur die het nieuws met genoegen bekend maakte. “Van Wanrooij zal binnen afzienbare tijd Toon Hulshof opvolgen en zo een nieuwe voorwaartse impuls geven aan de SRR.”

Veiligheid belangrijkste criterium

De SRR, Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter, neemt al sinds 1978 als onafhankelijk exameninstituut examens voor het Ruiterbewijs en het Menbewijs af, waarbij het rijden in het terrein en verkeer beoordeeld worden. Veiligheid is hierbij het belangrijkste criterium: kan de ruiter of menner veilig, zelfstandig en verantwoord met paard en aanspanning omgaan onder diverse omstandigheden.

