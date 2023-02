Bertram Allen zegeviert in Challenge Cup, Lars Kersten elfde

Het was gisteren een een-tweetje voor de Ierse springruiters in de Challenge Cup in de vijfde week van het Winter Equestrian Festival in Wellington. Bertram Allen versloeg op Pacino Amiro (v. Pacino) in de barrage van de 5*-rubriek zijn landgenoot Conor Swail met Count Me In (v. Count Grannus). Lars Kersten kreeg met Emmerton (v. Silvio I) een balk in de barrage en werd elfde.

Twaalf van de zestien foutloze combinaties uit de basisronde vertrokken voor hun barrage over 1,55m. Lars Kersten moest het spits afbijten met de veertienjarige Emmerton. Kersten kreeg een balk en trapte het gaspedaal niet in. Met vier strafpunten in 48,86 seconden werd hij elfde. Richard Vogel liet vervolgens zien hoe snel het kon gaan. De Duitser klokte 38,78 seconden op Codex 28 (v. Contendros 2), maar kreeg ook een balk aan de benen. Vogel was uiteindelijk de snelste vierfouter op de achtste plaats.

Swail tweede, Kraut derde

Laura Kraut zette met Baloutinue (v. Balou du Rouet) de eerste nulronde neer en bleef met 40,19 seconden lang aan de leiding. Ze werd uiteindelijk voorbij gereden, eerst door Conor Swail die met Count Me In 39,29 seconden op de klokken zette. Als laatste racete Bertram Allen met zijn Olympiade paard Pacino Amiro over het parcours en finishte in de winnende tijd van 38,89 seconden.

‘Ik wilde niet overdrijven’

“Ik wist dat ik een goede ronde moest rijden, maar ik wilde vandaag niet overdrijven met de Grote Prijs op zaterdagavond voor de boeg”, vertelt Allen. “Mijn plan was om vroeg snel te zijn, want ik wist dat als ik de eerste twee hindernissen goed zou nemen, mijn paard net zo snel is als ieder ander.”

Bron Persbericht WEF/Horses.nl