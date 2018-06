Beruchte puppyhandelaar mag paarden blijven houden

De rechtbank in Den Bosch trapte flink op de rem bij hondenhandelaar in Hapert. De gemeente heeft de beruchte handelaar 325.000 euro aan dwangsommen opgelegd, maar de rechter is wel van mening dat paarden houden best mag.

Paarden mogen blijven

Hoewel de hele kwestie rond het echtpaard draait om illegale handel in puppy’s die via internet worden aangeboden, gaat het ook over onder meer het bedrijfsmatig houden van paarden. Het echtpaar vindt dat ze oneerlijk worden behandeld door de gemeente, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het bedrijfsmatig fokken en verkopen van de honden mag niet, maar de gemeente ging bij het in het vooruitzicht stellen van een dwangsom voor de paarden op het terrein te kort door de bocht.

Niet bewezen

De rechtbank was van mening dat het niet hoeft te betekenen dat het om handel gaat als het er professioneel uitziet. Ook is niet bewezen dat er paarden gefokt worden voor de verkoop, dus kreeg de Cartierhoeve gelijk op dat punt.

Bron: ED