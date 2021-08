Bestuursorgaan van moderne vijfkamp evalueert onderdeel paardrijden

Het bestuursorgaan van de moderne vijfkamp van de wereld zal een volledige evaluatie uitvoeren van het rij-element van de damescompetitie in Tokio na de gebeurtenis op de Olympische Spelen. De sport, waarin deelnemers een springparcours van maximaal 1.20m. moeten afleggen op geleende paarden, evenals schermen, zwemmen, rennen en schieten, heeft bij de recente Olympische Spelen tot discussie geleid over het onderdeel paardrijden.

Het bestuursorgaan van de moderne vijfkamp van de wereld: ”De UIPM zal niet alleen de rijdiscipline van de moderne vijfkamp voor dames tijdens de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo volledig herzien, het zal ook het belang van paardenwelzijn en veiligheid van atleten in de hele wereldwijde competitiestructuur versterken. UIPM betreurt het trauma dat Saint Boy heeft opgelopen bij het spraakmakende incident en heeft de coach bestraft die de UIPM-competitieregels heeft overtreden door het paard van buiten de ring te slaan.”

DOSB: ‘Het moet opnieuw worden ontworpen om paard en ruiter te beschermen’

De Duitse Olympische eventer Ingrid Klimke was een van degenen die verandering wil in de regels. ”Voor mij zijn vertrouwen en harmonie een fundamenteel onderdeel van elke manier van omgaan met het paard. De reglementen van de moderne vijfkamp verwachten dat paard en ruiter elkaar in 20 minuten zo goed leren kennen dat ze samen een springparcours kunnen afleggen. Dat kan in mijn ogen niet, althans niet in een competitieve situatie als de Olympische Spelen.” De Duitse Olympische federatie DOSB voegde toe: “Het moet opnieuw worden ontworpen om paard en ruiter te beschermen. Het welzijn van de dieren en eerlijke wedstrijdomstandigheden voor de atleten moeten centraal staan.”

Nieuw format Olympische Spelen 2024 Parijs

De sport had al overeenstemming bereikt over een nieuw format voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het zal worden uitgevoerd als een enkel evenement van 90 minuten met eerst de paardensport en een eliminatiesysteem dat een betere rijkunst zou kunnen aanmoedigen.

Bron: Horses.nl/UIPM/Horse&Hound