Bluetooth debuteert onder Ingrid Klimke

Bleutooth, de veilingtopper van PSI Auction 2013, heeft een nieuwe amazone: Ingrid Klimke. Het duo maakt vandaag hun Prix St. Georges debuut in Wiesbaden. De acht jaar oude Oldenburger hengst werd in 2013 voor een miljoen euro gekocht door de Russische Elena Knyaginicheva op de PSI-veiling in Ankum.