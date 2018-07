Boetes voor eigenaren loslopende honden op wedstrijden

Tot nu waren er binnen de FEI geen bepalingen over loslopende honden op FEI-wedstrijden. Dat gaat per ingang van volgend jaar veranderen, want het heeft al te vaak geleid tot gevaarlijke situaties voor paarden en ruiters.

Nieuwe regelgeving

Met de nieuwe regelgeving moeten honden, als ze toegelaten worden op wedstrijden, altijd aangelijnd zijn en vastzitten aan een persoon of een vast object. Bij overtreding van de regel wordt de hondeneigenaar een boete opgelegd van ongeveer 90 euro. Ook kan een eigenaar de toegang tot een evenement ontzegd worden. De regel geldt bij alle FEI-wedstrijden, in alle disciplines. In november wordt er tijdens de Algemene Ledenvergadering van de FEI over de voorstellen gestemd.

250 euro boete

Sommige eventingwedstrijden hadden al eerder actie ondernomen na incidenten. Op twee wedstrijden in Engeland werden boetes uitgedeeld aan eigenaren van loslopende honden. Het geld ging naar goede doelen. De organisatie van het CCI in Luhmühlen beboette een eigenaar met 250 euro wiens hond achter een paard aanrende in de cross.

Afbellen

Andrew Nicholson en Andrew Hoy hebben beiden al te maken gehad met loslopende honden tijdens hun rit. Zij pleiten er ook voor dat de jury afbelt en het parcours stil legt totdat het dier gevangen is.

Bron Horse&Hound