Bordeaux terug naar Nederland en komend jaar onder Akane Kuroki

Joop van Uyterts en Paul Schockemöhles twaalfjarige Grand Prix-hengst Bordeaux (v. United) komt terug naar Nederland en zal voortaan worden uitgebracht onder de Japanse vlag. Akane Kuroki, de Japanse amazone die getraind wordt door Imke Schellekens Bartels, heeft de hengst voor het komende seizoen geleased. "Ik wilde Bordeaux al heel lang terughalen naar Nederland omdat ik het een geweldige fokhengst vind en dit kwam dus perfect uit", vertelt Joop van Uytert.

Bordeaux stond de afgelopen jaren op stal bij Paul Schockemöhle en werd de afgelopen jaren uitgebracht door Schockemöhles stalamazone Isabel Freese. Nu komt de hengst op Academy Bartels te staan, iets waar Joop van Uytert blij mee is. “Nu is hij weer exclusief beschikbaar voor de Nederlandse fokkers bij ons en daar ben ik heel blij mee. Akane was op zoek naar een nieuw Grand Prix-paard en via Joep en Imke Schellekens klopte ze bij mij aan. Op deze manier hebben we een win-win situatie, Bordeaux is weer terug in Nederland en Akane heeft een paard.”

Optie voor tweede jaar

De leaseovereenkomst is in principe voor een jaar, maar er is een optie voor een tweede jaar. “We kijken hoe het in dit jaar gaat, maar het uiteindelijke doel van Akane is de Olympische Spelen. Als dat er in zit qua scores, is er zeker een optie voor een tweede jaar.”

Bron: Horses.nl