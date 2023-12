Borja Carrascosa wint Grand Prix kür in Frankfurt met PR van 76.525%

De Spaanse ruiter Borja Carrascosa schreef vanmorgen de Grand Prix kür op muziek op zijn naam in Frankfurt. Dit deed het met Sir Hubert NRW (v. Sir Heinrich). Het duo scoorde met 77.525 een nieuw persoonlijk record.

Hiermee verwees hij de Duitse Laura Strobel naar de tweede plaats met Valparaiso 2 (v. Vitalis). Zij stuurde de Westfaalse premiehengst naar 75.875%. De Portugese Maria Pais Do Amaral maakte de top 3 compleet met Hot Hit OLD Campline (v. Blue Hors Hotline), zij scoorden 75.550%. De 12-jarige schimmel was eerder succesvol onder het zadel van Fredric Wandres.

Bron: Horses.nl