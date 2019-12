Brabantse paardenbedrijven bestolen door brutale zadeldieven

Minstens zeven Brabantse paardenbedrijven hebben de afgelopen tijd bezoek gehad van zadeldieven die zeer brutaal te werk gaan, meldt nos.nl. Eén van hen is paardenhandelaar Hans Dings uit Heeze, die 13 zadels kwijtraakte aan de roversbende.

“Ons halve kozijn lag eruit en ze zijn met boren in de weer geweest”, meldt een stalmedewerkster aan de NOS. “Wij waren gewoon thuis. Het is ongelofelijk dat we niets hebben gehoord.”

Stage lopen

De daders zijn hoogstwaarschijnlijk buitenlanders die steeds op dezelfde manier te werk gaan. Ze melden zich bij een paardenhouderij, vragen naar mogelijkheden om stage te lopen en gebruiken dit bezoekje om de situatie te verkennen. Later keren ze dan terug om hun slag te slaan.

Vier keer

Bij Susan’s Pony Ranch in Eindhoven werd de afgelopen tijd zelfs vier keer ingebroken.

