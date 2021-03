Brand bij Florian Stables in Hilvarenbeek

Vanavond is er brand uitgebroken bij manege Florian Stables in Hilvarenbeek. Rond half negen werd de brand ontdekt, waarna de eigenaren van Florian Stables de enkele tientallen paarden meteen uit de stallen hebben gehaald. Alle paarden waren veilig gesteld rond negen uur.

Het vuur ontstond waarschijnlijk door kortsluiting, waarbij het stro in de brand vloog. Nadat de brand geblust is, zal er nog gekeken worden of dat echt het geval is geweest.

Asbest

Voor een korte tijd drong de brand zich door het dak. Aangezien het dak van asbest was, kunnen er gevaarlijke deeltjes in de omgeving zitten. Hierdoor is de manege op ongeveer honderd meter afgezet.

Bron: Horses.nl/Nieuws.horse/BD