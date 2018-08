Brand op parkeerplaats Bundeschampionate Warendorf

De vrachtwagen en trailer van de Oostenrijkse Astrid Neumayer moeten als verloren beschouwd worden, net als al haar tuigage wat in de vrachtwagen lag. Ook de trailer van de Duitse hengstenhouder Ingo Pape is volledig verbrand terwijl zijn vrachtwagen slechts aan de buitenkant beschadigd is.

Oorzaak

De parkeerplaats bevindt zich op 20 meter afstand van het stallencomplex maar de paarden zijn op geen enkel moment in gevaar geweest. De vermoedelijke oorzaak van de brand ligt bij bekabeling die op de grond lag, maar dit zal nog bevestigd moeten worden door onderzoek van de brandweer.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage