De brandweer van IJsselmuiden is woensdagavond 6 juni uitgerukt voor een paard te water aan de Oosterholtseweg. Door nog onbekende oorzaak is een paard in het water terecht gekomen. De brandweer heeft met hulp van omstanders het paard met brandslangen uit de sloot kunnen trekken. Voor zover bekend raakte het paard niet gewond.