Braziliaan en Belgen op podium GP Bonheiden

De afsluitende 2* Grote Prijs over 1,45 m in Bonheiden werd zondagmiddag gewonnen door de in België gevestigde Eduardo Pereira de Menezes met de negenjarige Zangersheide-goedgekeurde H5 Agando Butterfly Z (v. Aganix du Seigneur Z). Hij deelde het podium met Louis Le Grelle die met New Life van het Hellehof (v. Elvis ter Putte) slechts 9/100 van een seconde langzamer was in de barrage. De eveneens Belgische Leonie Peeters reed Tinkoucha Hero Z (v. Tinka's Boy) naar de derde plaats. Drie Nederlandse combinaties vielen in de prijzen.

Van de 67 deelnemers mochten 23 duo’s naar de barrage en werden er uiteindelijk 17 geplaatst. Caroline Devos-Poels was de beste Nederlandse met Diabelle PS (v. Diatendro). De tienjarige merrie raakte geen balken. Kevin Jochems zette met de SWB-goedgekeurde Balou HP (v. Balou du Rouet) de derde tijd neer in de barrage, maar raakte onderweg een balk en kwam uit op plaats twaalf. Geertje van Aarle tekende met de tienjarige KWPN-merrie Kee H (v. Toulon), gefokt door familie Van Hees, voor plaats 17.

Uitslag

Bron: Horses.nl